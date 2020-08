17 Again – Ritorno al liceo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 agosto 2020, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda 17 Again – Ritorno al liceo, film commedia del 2009 diretto da Burr Steers con protagonisti Matthew Perry e Zac Efron. Il film è uscito nelle sale cinematografiche americane il 17 aprile 2009, mentre in Italia il 15 maggio 2009. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1989: Mike O’Donnell ha 17 anni e una grande prospettiva per il suo futuro, essendo un ottimo giocatore di pallacanestro. La sera della partita più importante della sua vita, la sua ragazza Scarlet gli rivela di essere incinta e gli dice che lei terrà il bambino, mentre lui farà la sua vita: allora Mike rinuncia a tutto e sposa Scarlet a soli 18 anni. 2009: alla soglia dei 37 anni, Mike O’Donnell capisce che la sua vita non è come se l’aspettava: si sta per separare dalla moglie e vive momentaneamente con l’amico Ned Gold, la sua carriera in un’industria farmaceutica è bloccata e non ha relazioni con i figli adolescenti Maggie e Alex. Torna così al suo vecchio liceo, ricordando i successi nella pallacanestro e la vita che avrebbe potuto avere; in quel momento si avvicina un bidello e parlano di come le cose fossero migliori molti anni prima, quando Mike aveva 17 anni. Mentre sta tornando a casa in auto, gli sembra di vedere il bidello intento a buttarsi giù da un ponte. Mike blocca la macchina per salvarlo ma il bidello è sparito; sporgendosi cade nel vortice del fiume e ritorna ragazzo…

17 Again – Ritorno al liceo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 17 Again – Ritorno al liceo, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Zac Efron: Mike O’Donnell (giovane)

Matthew Perry: Mike O’Donnell (adulto)

Leslie Mann: Scarlet O’Donnell (adulta)

Allison Miller: Scarlet O’Donnell (giovane)

Michelle Trachtenberg: Maggie O’Donnell

Sterling Knight: Alex O’Donnell

Thomas Lennon: Ned Gold

Tyler Steelman: Ned da ragazzo

Kat Graham: Jaime

Brian Doyle-Murray: bidello

Hunter Parrish: Stan

Melora Hardin: Jane Masterson

Melissa Ordway: Lauren

G. Lane Hillman: Kevin

Nicole Sullivan: Naomi

Josie Loren: Nicole

Tiya Sircar: Samantha

Jim Gaffigan: allenatore Murphy

Diana Maria Riva: giudice

Streaming e tv

Dove vedere 17 Again – Ritorno al liceo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 agosto 2020 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

