10 giorni senza mamma: il cast del film

Qual è il cast completo di 10 giorni senza mamma, il film in onda stasera – venerdì 22 gennaio 2021 – su Canale 5? I protagonisti della commedia di Alessandro Genovesi sono Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Al loro fianco tanti giovanissimi attori e attrici. Ma vediamo insieme tutti i nomi:

Fabio De Luigi: Carlo Rovelli

Valentina Lodovini: Giulia

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Diana Del Bufalo: Lucia

Niccolò Senni: Alessandro Minervini

Antonio Catania: direttore Family Market

Giorgia Cardaci: Adele (Matilde)

Rosaria D’Urso: Dolores

Durata

Abbiamo visto il cast di 10 giorni senza mamma, ma quanto dura (durata) il film in onda stasera – 22 gennaio 2021 – su Canale 5? La durata ufficiale del film è di 1 ora e 35 minuti. La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,45 alle ore 23,45. La durata, pubblicità incluse, è quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere 10 giorni senza mamma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 gennaio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 22 gennaio 2021, programmi e film: La musica che gira intorno, 10 giorni senza mamma The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la quarta The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata