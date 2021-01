10 giorni senza mamma: trama, cast, location e streaming del film

Questa sera, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda 10 giorni senza mamma, film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi con protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carlo Rovelli è il responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi famigliari. L’ennesimo diverbio con la moglie fa scattare una inaspettata reazione: Giulia annuncia di volere accompagnare la sorella in una vacanza relax a Cuba, lasciando l’intera gestione familiare nelle mani del marito. Carlo accetta la sfida, malgrado la fisiologica crisi adolescenziale della figlia maggiore Camilla, l’esuberanza giocosa del secondo figlio Tito, le difficoltà del linguaggio incomprensibile della piccola Bianca, alle prese con le prime prove di scrittura e disegno direttamente sui muri di casa. La moglie Giulia rassicura Carlo, consegnandogli prima della partenza una rassegna di appuntamenti di dieci giorni, con tutti gli orari e le dritte per affrontare le difficoltà giornaliere.

Storia vera?

Ogni riferimento a persone e a fatti realmente accaduti non è puramente casuale. Il regista, Alessandro Genovesi, non ha nascosto che ciò che racconta nella commedia con Fabio De Luigi è accaduto a qualcuno di sua conoscenza. Lui stesso ha tre figli, solo che, al contrario di Carlo, non rischierebbe di impazzire se dovesse accudirli da solo. Per questa, e per altre ragioni, parlare del film solamente come di un remake (dell’argentino Mamá se fue de viaje) è riduttivo.

10 giorni senza mamma: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di 10 giorni senza mamma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Carlo Rovelli

Valentina Lodovini: Giulia

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Diana Del Bufalo: Lucia

Niccolò Senni: Alessandro Minervini

Antonio Catania: direttore Family Market

Giorgia Cardaci: Adele (Matilde)

Rosaria D’Urso: Dolores

Location

Dove è stato (location) girato 10 giorni senza mamma? Le location precise non sono state rese note, ma sappiamo che gran parte del film è stato girato a Roma.

Durata

Ma quanto dura (durata) il film 10 giorni senza mamma in onda stasera – 22 gennaio 2021 – su Canale 5? La durata ufficiale del film è di 1 ora e 35 minuti. La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,45 alle ore 23,45. La durata, pubblicità incluse, è quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere 10 giorni senza mamma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 gennaio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

