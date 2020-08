Dopo giorni di agonia, Beau, il cane di Tiziano Ferro, non ce l’ha fatta. A dare la triste notizia, con uno straziante post pubblicato sui social, è lo stesso cantante. L’animale era stato operato d’urgenza tre giorni fa per una emorragia, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore… Adottate un cane adulto, pensateci se potete”, ha scritto Tiziano Ferro.

Beau, un dobermann di otto anni, era stato adottato dal cantante solo quattro mesi fa, ma tra i due si era instaurata subito una grande sintonia, tanto che l’artista non si liberava mai di lui. Il cantante di Latina, d’altronde, è da sempre un grande amante degli animali. Negli ultimi giorni Ferro aveva condiviso sui social le preoccupazioni per Beau, ricoverato d’urgenza per un’improvvisa emorragia.

L’intervento, avevano spiegato i veterinari, era indispensabile. Purtroppo la bestiola non è riuscita a superare questo momento, lasciando un grande dolore e un vuoto pesante nel cuore dell’artista. Tiziano Ferro aveva preso il cane solo quattro mesi fa in un canile: Beau infatti era stato abbandonato poiché incapace di cacciare e di aggredire. Con il post in cui ha annunciato la scomparsa del suo cagnolino, Ferro ha colto l’occasione per lanciare un messaggio ai suoi fan: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. Tanti i vip e le persone comuni che si sono strette al cantante in questo momento difficile, come Emma Marrone, Baby K, Arisa e Paola Turci.

