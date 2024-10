Teo Teocoli stupito dalla risposta di Adriano Celentano: “Basito e triste, Claudia Mori ha sconvolto tutto”

Teo Teocoli stupito dalla risposta di Adriano Celentano

Continua il botta e risposta a distanza tra Teo Teocoli e Adriano Celentano: il comico e attore, infatti, si è detto stupito da quanto dichiarato dal cantante.

Tutto nasce dalle parole di Teocoli pronunciate nel corso del podcast Tintoria: “Eravamo grandi amici, da cinque anni però è finito tutto: lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica, però che c***o abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché compie gli anni il giorno dell’Epifania, univa le due cose, abbiamo fatto sempre feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo”.

La risposta di Adriano Celentano era arrivato a mezzo social con il cantante che aveva scritto sui social: “Ciao Teo ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate… Ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?”.

“Mah, è una formula nuova… rimango basito, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tanti divertimenti insieme” ha commentato Teo Teocoli al Corriere della Sera.

Il comico, quindi, ripercorre l’amicizia con Celentano: “L’ho aspettato sotto casa sua a 14 anni, pensavo si chiamasse Cedentano con la d, aveva già fatto successo, la somiglianza era nella faccia da terrone che avevamo tutti e due”.

I ricordi, però, sono “purtroppo molto lontani. Questa cosa di non sentirlo proprio in questo periodo, proprio adesso che ci sono tanti problemi… Non vedersi più per me è triste”.

Teocoli però ha deciso che non lo chiamerà più: “Ci ho rinunciato, avrebbe dovuto farsi vivo lui. Mi dispiace. Improvvisamente, dopo una vita, il silenzio”.

L’attore ricorda che con Adriano Celentano si sono visti quattro anni fa: “Quella volta c’era anche Morandi. Poi ho telefonato 10mila volte, ma non mi ha mai risposto nessuno”.

Poi l’attacco alla moglie del “molleggiato”, Claudia Mori: “Fa tutto. È la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”.

Il sospetto di Teocoli, infatti, è che Claudia Mori possa comunque aver inciso sul loro rapporto: “Beh, nonostante l’arrivo di Claudia, che ha scombussolato gli equilibri, per anni ci trovavamo comunque a casa a suonare, a cantare, a raccontare storie”.

Un ruolo potrebbe averlo ricoperto quella che Teocoli definisce la “disgraziata trasmissione”, ovvero il flop Adrian: “Adriano mi telefonò e mi chiese di fare lui: nel senso che dovevo interpretarlo. Mi disse: ‘Non devi fare l’imitazione, devi essere proprio Celentano’. Voleva che fossi lui che presentava il film. Mi pareva una mezza truffa spacciarmi per lui, ma non mi andava di dirgli di no e gli risposi che se fossimo riusciti a farlo sarebbe stato un miracolo. Non trattammo di soldi perché tanto sapevo che se ne occupava Claudia e lei rompe le scatole su quelli e quindi era meglio temporeggiare. Solo che nel frattempo se ne erano andati tutti: Manara, Michelle Hunziker, Ambra. Anche io mi fermai, non feci niente, perché non c’era niente da fare”.