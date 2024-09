Teo Teocoli: “Io e Adriano Celentano eravamo grandi amici, ora non mi parla da 5 anni. Forse è morto”

Teo Teocoli: “Io e Adriano Celentano eravamo grandi amici”

Teo Teocoli ha rivelato di non avere più rapporti con Adriano Celentano nonostante un’amicizia che durava da anni.

Ospite del podcast Tintoria, il comico ha rivelato a proposito del cantante: “Era il mio idolo assoluto, gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck”.

L’attore, poi, racconta come i due si sono conosciuti a Milano: “Io avevo 14 anni e lui faceva il militare. Quando arrivava con la sua Giulietta diceva ‘eh ma tu sei sempre qui, è vero che mi assomigli però non devi venire qua tutte le sere’. Alla mamma disse: ‘Guarda questo ragazzo come mi somiglia’. Diventai amico di Adriano piano piano” sono le parole di Teocoli riportate dal Corriere della Sera.

“Da cinque anni però è finito tutto: lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica, però che c***o abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché compie gli anni il giorno dell’Epifania, univa le due cose, abbiamo fatto sempre feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo” ha aggiunto Teo Teocoli.