Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata la “versione di Michele Santoro” sul futuro della Chiesa dopo Papa Francesco e sugli sviluppi della guerra in Ucraina alla luce dello storico incontro fra Donald Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro. Il confronto politico avrà come protagonisti il parlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e la capogruppo alla Camera di Italia Viva Maria Elena Boschi. Al centro del dibattito l’attualità politica italiana e il ruolo di Giorgia Meloni negli scenari internazionali. Il duello tra la “rossa” Vladimir Luxuria e il “nero” Francesco Storace sarà centrato sulle posizioni di Papa Francesco rispetto al tema dei migranti, degli omosessuali, delle donne. Continua l’inchiesta “Zero titoli” della Procura di Trani sulla mega-truffa delle lauree e dei titoli di studio falsi, in cui sono incappate centinaia di persone. Oltre al “diplomificio” si è scoperta una vera associazione a delinquere. I rapporti pericolosi tra alcuni rapper e la criminalità è il tema dell’inchiesta sul rapper Tony Effe. Il “bad boy” della musica rap romana è stato indagato per rissa aggravata dopo una notte di follia, nell’agosto 2023, in un locale frequentato dai vip della Costa Smeralda. Interviste esclusive a Tony Effe e a Fedez. Sono passati quasi due mesi da quando è scoppiato il “caso Gintoneria” e attraverso la finestra del piccolo appartamento in cui Davide Lacerenza è agli arresti domiciliari “Lo Stato delle Cose” ha raccontato la “Milano di notte”, tra sesso, droga e champagne. In studio lunedì il racconto in diretta di due assidui frequentatori.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 28 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.