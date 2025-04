The Couple streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21.30 va in onda la terza puntata del nuovo reality game condotto da Ilary Blasi The Couple, con competizioni e colpi di scena che scandiranno il ritmo di uno show tutto nuovo. Otto coppie si sfidano in una serie di prove avvincenti, con l’obiettivo di conquistare il montepremi finale di 1 milione di euro.

In tv

Appuntamento questa sera, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21.30 in prima visione con la conduzione di Ilary Blasi. È possibile seguire la diretta H24 sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).

The Couple streaming live

Se non siete a casa potete seguire The Couple in live streaming o recuperare gli episodi in qualsiasi momento on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Couple, il nuovo game reality di Canale 5? Appuntamento su Canale 5 in prima serata ogni lunedì alle ore 21.30 con la conduzione di Ilary Blasi dal 7 aprile per un totale di sei puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni):