Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 aprile 2025

Questa sera, lunedì 28 aprile 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 28 aprile 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, i funerali di Papa Francesco, con servizi e curiosità, e il prossimo Conclave, tra giochi di potere e intrighi. Nel corso della serata, inoltre, andranno in onda le interviste al cardinale Gerhard Ludwig Müller e a Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. A seguire, spazio al 50esimo anniversario dell’assassinio di Sergio Ramelli, un omicidio che continua a dividere la politica. E ancora, il caso del piccolo Luca, il bimbo di 4 anni strappato ai genitori affidatari. Infine, il capitolo sicurezza con un viaggio tra i centri sotto scacco di ladri e rapinatori. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Piero Schiavazzi, Lucetta Scaraffia, Camillo Langone, Ritanna Armeni, Simonetta Matone, Piero Sansonetti, Fausto Biloslavo, Giuseppe Culicchia, Giuseppe Cruciani, Fabio Dragoni e Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.