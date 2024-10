Celentano risponde a Teocoli: “Se non ti rispondo al telefono è perché ti voglio bene”

Adriano Celentano rompe il silenzio sulla fine della sua amicizia con Teo Teocoli. Ma lo fa, come è nel suo stile, con un messaggio abbastanza enigmatico in cui, comunque, ribadisce all’attore che continuerà a non rispondere alle sue telefonate: “Se io non rispondo è perché ti voglio bene”, scrive il cantante su Instagram.

Nei giorni scorsi Teocoli era tornato a parlare del loro rapporto durante una puntata di Tintoria, podcast comico condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti di cui è stato ospite.

“Da cinque anni è finito tutto”, aveva detto. Celentano “è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però…”. “Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi'”, aveva poi ironizzato.

Oggi, venerdì 4 ottobre, Celentano gli risponde così sui social: “Ciao Teo – scrive – ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate… Ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?”.

“Tu non devi essere triste – prosegue il cantante – se no poi mi intristisco anch’io… Ricordi quante risate… E le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu… Avresti dovuto vedere la tua faccia… Quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo…”.

