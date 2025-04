Maria Corleone 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 29 aprile

Questa sera, 29 aprile 2025, su Canale 5 va in onda la prima puntata di Maria Corleone 2, la serie con protagonista Rosa Diletta Rossi in onda per quattro puntate con la seconda stagione. Vediamo insieme le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Nella prima puntata Tony Zerilli, l’uomo che ha provato a uccidere Maria Corleone, riuscirà a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Lo cercheranno il latitante Don Luciano, padre di Maria, ma anche la polizia guidata dal pubblico ministero Luca Spada. Riusciranno a trovarlo?

Cast

Nel cast di Maria Corleone 2, la seconda stagione della popolare fiction di Canale 5, ritroveremo Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino. Qual è la location? La serie tv è ambientata tra la Sicilia e Milano, ma molte scene sono state girate a Focene lo scorso settembre.