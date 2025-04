Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 29 aprile

Questa sera, martedì 29 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Agata Scuto, 22 anni, scompare da Acireale il 4 giugno del 2012. Non se ne sa più nulla, fino a quando nel 2020 una lettera anonima alla redazione di “Chi l’ha visto?” fa riaprire il caso, indirizzando le indagini nell’ambito familiare. La ragazza viveva con la madre e il compagno di lei, Rosario Palermo, venditore di lumache, che è oggi a giudizio per omicidio e occultamento di cadavere. È il procedimento al centro del nuovo appuntamento con il programma di Rai 3. Palermo si difende dicendo che la mattina della scomparsa di Agata era andato a raccogliere lumache: la madre, invece, testimonia di averla chiamata e che la ragazza le aveva confidato di essere fuggita con un certo Antonio. Di avere messo in atto, insomma, la classica “fuitina”. Ma è vero?

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 29 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.