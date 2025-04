Viva la danza 2025: ospiti, ballerini e ballerine show Roberto Bolle

Quali sono gli ospiti, i ballerini e le ballerine di Viva la danza 2025, lo show ideato da Roberto Bolle in onda su Rai 1 stasera, 29 aprile? Alla conduzione di questa edizione così speciale, Serena Rossi, attrice ma anche cantante tra le più amate, reduce da grandi successi in televisione, cinema e teatro. Ospite di Viva la Danza 2025 anche Claudio Santamaria, artista poliedrico che, come la Rossi, entrerà non solo nella parte narrativa del programma, ma anche in quella performativa, cantando e suonando. Una grande star della musica italiana, Gianna Nannini, porterà la sua arte ad incontrare quella di Bolle per un momento di emozionante televisione al suo massimo livello.

Jacopo Veneziani con la sua conoscenza sempre garbata, giovane e contemporanea arricchirà i momenti di scoperta di questa edizione che ha avuto l’esclusiva possibilità di viaggiare in luoghi e patrimoni tra i più importanti del nostro paese. Infine, alcuni inediti contributi di Geppi Cucciari, come sempre caratterizzati da sagacia e ironia.

In questa straordinaria seconda edizione la danza letteralmente valica i confini del palco e viaggia in alcuni dei luoghi di arte e bellezza che rendono il nostro paese unico. Il format – originale e pensato ad hoc dall’Étoile per l’occasione – esattamente come lo scorso anno, prevede al centro un grande gala strutturato come se fosse il celeberrimo “Roberto Bolle and Friends”, lo spettacolo con il quale Bolle ha incantato i palchi più prestigiosi e suggestivi del mondo. Come nel Gala ci sono grandi interpreti – alcune delle stelle più lucenti del panorama tersicoreo internazionale – e l’alternanza imprevedibile ed ammaliante di pezzi provenienti dal repertorio più classico mescolato a quello più contemporaneo.

Tra i danzatori ospiti di questa edizione, oltre a Nicoletta Manni e Martina Arduino, rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Toon Lobach partner di Bolle in alcuni passi a due di grande emozione come Moonlight, il giovanissimo talento di Emiliano Fiasco – a soli 16 anni già protagonista del musical Billy Elliott – lo straordinario danzatore russo Ildar Young, Anastasia Matvienko – ballerina ucraina già Prima Ballerina del Mariinskj e attualmente stella dello Slovenian national Theatre Opera and Ballet di Ljubljana – , Shale Wagman dall’Opéra di Parigi, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam e Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest. Oltre a loro, si esibiranno in diversi pezzi i ballerini del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale Croato di Zagabria e le star del tip tap, Tommaso Parazzoli e Gaetan Farnier.