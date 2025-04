Viva la danza 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Questa sera, martedì 29 aprile 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Viva la danza, uno spettacolo straordinario ideato da Roberto Bolle e realizzato dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l’arte della danza in Italia. Dove vedere Viva la danza 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera – martedì 29 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1.

Viva la danza 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Pubblico

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viva la danza 2025, ma chi fa parte del pubblico? Anche quest’anno il pubblico presente in sala sarà composto per lo più da giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia – riunito con la collaborazione di AssoDanza Italia, la principale associazione che tutela e rappresenta le scuole di danza, gli insegnanti e gli operatori del settore dello spettacolo che si riconoscono nella Formazione Coreutica di Base. Un’entusiasta rappresentanza di quel meraviglioso popolo della danza che ogni anno si raccoglie, tutto vestito di bianco, in piazza del Duomo, per la lezione alla sbarra “più numerosa della storia” di OnDance, guidati dallo stesso Roberto Bolle per lanciare un messaggio d’amore a questa arte che ha travalicato i confini nazionali.