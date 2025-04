Maria Corleone 2: il cast della seconda stagione della serie. Attori e personaggi

Qual è il cast di Maria Corleone 2? La nuova stagione vedrà Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) alle prese con l’eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano, con la quale tagliare i ponti sembra un’impresa impossibile. Nel cast ritroveremo Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino. Qual è la location? La serie tv è ambientata tra la Sicilia e Milano, ma molte scene sono state girate a Focene lo scorso settembre.

Dove eravamo rimasti

Abbiamo visto il cast di Maria Corleone 2, ma dove eravamo rimasti al termine della prima stagione? Luca Spada e Maria Corleone riescono a salvare Giovannino e i due decidono di crescere insieme il bambino. Luca cancella il fascicolo di Maria, che, in cambio, gli rivela la data e il luogo della commissione per eleggere il nuovo capo dei capi. Luca spera così di poter finalmente arrestare don Luciano ma, all’arrivo della polizia, lui non è presente. Il boss scopre il tradimento di Antonio e lo condanna a morte. Maria decide di lasciare Palermo e di tornare a Milano. Durante l’inaugurazione del nuovo Polo della Moda, un uomo le punta la pistola contro e spara.