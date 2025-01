Sonia Bruganelli: “Sono ancora gelosa di Paolo Bonolis, ma oggi sto molto meglio senza di lui”

Sonia Bruganelli: “Sono ancora gelosa di Paolo Bonolis”

Dal rapporto con il suo ex Paolo Bonolis all’attuale compagno Angelo Madonia sino alla recente esperienza a Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata a Verissimo.

L’imprenditrice ha parlato del Natala, trascorso con Paolo Bonolis e i suoi figli, e i loro figli Davide, Silvia e Adele: “A Natale tutti insieme. Mi piace moltissimo il ruolo di ‘step – nonna’, mi ci sento, ma so che a livello anagrafico non lo sono e questo mi rilassa. Davide è pazzo del piccolo, Silvia non lo considera molto perché le toglie le attenzioni del fratello. Adele parla in inglese americano con loro, quindi io spesso non capisco nulla”.

Sonia Bruganelli, poi, ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis a un anno e mezzo dalla loro separazione: “A che punto siamo con Paolo? Ci conosciamo da 30 anni, la vita ci ha messo di fronte a momenti molto belli e altri difficili e faticosi. Ad un certo punto io mi sono fermata, ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro rapporto”.

“Quando ho deciso di mettermi in prima linea con il GF è cambiato tutto. Ho staccato da quello che era il lavoro quotidiano e lì un po’ di problematiche di carattere, di persone intorno che vedevano nel mio allontanarmi, una facilitazione nel prendere dei ruoli, sono uscite e ci siamo allontanati. Abbiamo smesso di parlare, di dialogare e c’è stato un momento in cui ho respirato, perché le urgenze mediche di Silvia erano venute meno e io mi sono sentita mamma, presa dal lavoro in prima persona e con Paolo ci siamo persi”.

L’imprenditrice ha quindi confessato: “Sono abbastanza diretta e sentivo che mi mancava l’aria, ci siamo parlati e abbiamo deciso di separarci, piuttosto di portare avanti un rapporto che era stato bello, fruttuoso da ogni punto di vista. Sono convinta che la separazione con Paolo fosse necessaria. Sono una persona completamente diversa, lui è completamente diverso perché ci siamo vissuti separati”.

“Quando si sta tanti anni insieme, è inevitabile non fare errori. Però sono dell’idea che andare avanti per inerzia non avrebbe portato a niente. In questo momento siamo due persone che parlano tanto, che affrontano la vita, in due case diverse e separati. C’è un rapporto di stima e fiducia, ci siamo detti cose che non ci eravamo mai detti” ha aggiunto.

Sonia Bruganelli ha poi ammesso di essere ancora gelosa di Paolo Bonolis: “Sono stata gelosa di lui perché stando fuori in questi mesi, lui non mi raccontava le novità. Mi è mancato lavorare con lui, però a volte devi guardare da fuori la situazione. Io sto molto meglio senza di lui, ma anche lui sta meglio di me. Tra i due sono sempre stata quella che parlava di più, anche a sproposito. Ad oggi lui è la persona a cui faccio più riferimento Non mi sono separata solo da mio marito, ma da una figura molto più grande, per questo da un anno e mezzo sto facendo più fatica. Nel nostro caso siamo stati e siamo ancora famiglia tra di noi ed è difficile spiegarlo”.

Spazio, poi, al suo nuovo compagno Angelo Madonia: “C’è una nuova persona accanto a me, si chiama Angelo. L’ho incontrato un anno fa e nell’ultimo tempo è stato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ha vissuto la separazione da fuori, è una persona intelligente e consapevole dell’importanza e affetto che io nutro per Paolo. Mi reputo fortunata perché ho una persona accanto a me che sarà sempre accanto a me, Paolo, e un’altra a cui voglio bene e che voglio proteggere da questo gossip, Angelo”.