Angelo Madonia parla dell’esclusione da Ballando con le Stelle: “Sono stato licenziato con un comunicato”

Angelo Madonia parla dell’esclusione da Ballando con le Stelle

Angelo Madonia torna a parlare dell’esclusione a Ballando con le Stelle arrivata il 25 novembre scorso in seguito a uno scontro con la giuria e, in particolar modo, con Selvaggia Lucarelli.

Ospite di Domenica In, il ballerino ha dichiarato che la sua relazione con Sonia Bruganelli, concorrente dello show, non ha mai rappresentato un problema per lui: “Non ero distratto da Sonia Bruganelli, né dalla nostra storia. Sono andato via avendo tutti 10 dalla giuria, ero totalmente concentrato”.

“Sono stato licenziato perché mi sono comportato in maniera non in linea con la giuria, ma ho precisato che dopo nove settimane avrei voluto che si parlasse del sacrificio di Federica Pellegrini, la mia partner, e che non mi piaceva usare determinati argomenti che erano fuori luogo in quel momento. Sono un professionista, il più titolato tra i maestri di Ballando con le Stelle, non volevo che la mia vita privata eclissasse il mio lavoro” ha aggiunto Madonia.

Il ballerino, poi, smentisce ci sia stato uno “scontro con Federica Pellegrini e non ho comunicato con lei in tempo solo perché ho saputo di essere stato licenziato con un comunicato Rai, e nessuno mi ha chiesto come stessi”.

Per quanto riguarda il secondo posto ottenuto dalla sua ex allieva, Angelo Madonia afferma: “Ho fatto il tifo per Federica fino alla finale di ieri, il percorso di formazione di nove settimane lo ha portato con sé fino alla fine. La classifica totale di tutti i punteggi portava Federica e Pasquale ad essere terzi, se è avanzata è stato grazie ai punti cumulati con me prima”.

Il maestro di ballo, poi, respinge le accuse di essere stato troppo distratto in sala prove: “Se io mi occupo della parte social, delle comunicazioni o di un dispositivo e viene tagliata quella parte viene mandato il segnale che sto al telefono. Magari stavo mettendo la musica”.

L’addio a Ballando con le Stelle, comunque, sarebbe arrivato comunque a fine stagione secondo quanto dichiara Angelo Madonia: “Quest’anno avrei chiuso un cerchio a 40 anni, sarebbe stata l’ultima edizione di Ballando. Sono contento perché ho portato rispetto a me stesso come uomo e anche come professionista”.