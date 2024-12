Federica Pellegrini e la giuria di Ballando con le Stelle: “Ci sono rimasta male per qualche commento”

Federica Pellegrini e la giuria di Ballando: “Ci sono rimasta male”

Reduce dal secondo posto a Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini non ha nascosto un pizzico di amarezza per alcuni commenti dei giurati che hanno sostenuto che Federica Nargi meritasse di più la seconda piazza.

In occasione della premiazione a Federica Nargi e Luca Favilla per il terzo posto, infatti, Fabio Canino ad esempio ha dichiarato: “Io voglio dire solo una cosa, secondo me si meritavano il secondo posto”.

“sono stati meravigliosi, per me una coppia indimenticabile a ballando con le stelle, davvero, bravi”

per dire selvaggia una cosa così bella e in tono tanto serio e sincero vuol dire che luca favilla e federica nargi sono stati derubati in maniera eclatante#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AP1YOmCUBE — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 22, 2024

In una diretta sul suo profilo Instagram, l’ex nuotatrice ha dichiarato in merito: “Ognuno fa il proprio mestiere. Il fatto di ribadirlo una seconda volta mi ha fatto rimanere un po’ male. A Ballando c’è il televoto, il pubblico è il giudice supremo. Riconosco che Federica Nargi poteva essere tecnicamente più forte di me”.

“c’è il televoto, che è il pubblico, è il giudice supremo”

la pellegrini mi è piaciuta molto in tutto il percorso a ballando, ma quello che ha detto è falso: spesso il più votato dal pubblico non passa per via della giuria, come nel caso della nargi#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/7TxxtxM5Mm — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 22, 2024

Federica Pellegrini, poi, afferma di aver visto in questo percorso tante situazioni “in cui ci si è salvati per il televoto. Non mi sento di colpevolizzarmi per questa cosa, ha sempre funzionato così. Mi ha sorpreso, più che altro, che sia stato ribadito una seconda volta”.

“L’ho trovato forse poco carino nei miei confronti” ha poi aggiunto l’ex atleta che, però, non ha fatto il nome di nessun giurato.