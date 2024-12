Ha fatto molto discutere la classifica definitiva di Ballando con le Stelle, con la coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla esclusa dallo spareggio finale.

Secondo molti telespettatori, infatti, sarebbero stati loro due a meritare il secondo posto dietro alla coppia Bianca Guaccero-Giovanni Pernice (che, ha detta di tutti o quasi, ha vinto meritatamente). Al secondo posto, invece, si è piazzato così il duo Federica Pellegrini-Pasquale La Rocca.

All’indomani della finale, la giudice Selvaggia Lucarelli ha spiegato in una storia su Instagram perché, nella manche a tre, ha deciso di dare voto 10 a Guaccero e Pellegrini e di dare 0 invece a Nargi.

“Spiegata semplice: Nargi e Favilla – scrive Lucarelli – erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo”.

Pellegrini, infatti, fino a poche settimane fa era accoppiata con Angelo Madonia, che tuttavia a fine novembre è stato allontanato dallo show proprio in seguito a un battibecco con Selvaggia Lucarelli. Il suo posto è stato preso inizialmente da Samuel Peron, il quale però si è infortunato e, a sua volta, ha dovuto abbandonare il programma. Ecco quindi che al fianco di Pellegrini è arrivato La Rocca.

“Pellegrini – conclude Lucarelli – è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato a Bianca”.