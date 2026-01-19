Icona app
Spettacoli

Sigfrido Ranucci replica a Luca Barbareschi: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro”. Poi gli passa la linea | VIDEO

Dopo la sfuriata del conduttore della settimana scorsa, arriva la risposta del giornalista

di Niccolò Di Francesco
A una settimana di distanza dalla sfuriata in diretta di Luca Barbareschi, arriva la replica del conduttore di Report Sifrido Ranucci. La scorsa domenica, infatti, il giornalista aveva passato la linea a Barbareschi affermando: “L’offerta di Rai3 continua”. Il presentatore, alla guida di Allegro ma non troppo, in onda subito dopo Report, non aveva gradito il fatto di non essere stato citato da Ranucci. “Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha affermato il presentatore – Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto dal giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Stai attento!”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Ranucci aveva immediatamente replicato con un post su Facebook: “Indegno sproloquio di Luca Barbareschi frutto di una campagna di fango esercitata dal il Giornale contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier. A Barbareschi Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente”. Nella puntata di Report in onda domenica 18 gennaio, però, Sigfrido Ranucci ha chiuso la trasmissione con un’inchiesta sui finanziamenti pubblici al Teatro Eliseo, di proprietà dello stesso Barbareschi, dicendo: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro”. Ranucci, quindi, ha passato la linea al programma di Barbareschi affermando: “Ora Allegro ma non troppo può cominciare”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
