Spettacoli

Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report, la sfuriata in diretta: “Il suo consulente mi spia” | VIDEO

Il conduttore attacca il giornalista all'inizio della sua trasmissione in onda su Rai3

di Niccolò Di Francesco
Luca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci e Report all’inizio della sua trasmissione, in onda su Rai3. Al termine del programma d’approfondimento, infatti, il giornalista ha passato la linea a Barbareschi affermando: “L’offerta di Rai3 continua”. Il presentatore, alla guida di Allegro ma non troppo, in onda subito dopo Report, non ha gradito il fatto di non essere stato citato da Ranucci. “Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha affermato il presentatore – Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l’ho letto dal giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Stai attento!”.

Immediata la replica di Sigfrido Ranucci che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Indegno sproloquio di Luca Barbareschi frutto di una campagna di fango esercitata dal il Giornale contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier. A Barbareschi Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca