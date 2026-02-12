Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Sigfrido Ranucci: “Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, in un’altra Rai non sarebbe mai accaduto”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il giornalista replica al collega e respinge le accuse di omofobia

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sigfrido Ranucci replica a Massimo Giletti dopo che il conduttore, nel corso del programma tv Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, ha mostrato uno scambio di messaggi tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui il conduttore di Report parla di una presunta “lobby gay” nel sistema mediatico italiano, di cui farebbe parte anche lo stesso Giletti. Intervistato da La Repubblica, il giornalista ha dichiarato: “Non ho accusato Giletti di far parte di una lobby gay. Se ci tiene tanto a riconoscersi in quella definizione è un problema suo. Io ho detto una cosa più grave, che loro hanno fatto finta di non capire: il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, e Giletti sono amici e al servizio di Marco Mancini, l’ex dirigente dell’Aise, quello che Report scoprì all’autogrill con Matteo Renzi”.

Definito una “delusione umana” da Giletti, Ranucci replica: “Dispiace se l’ho deluso. Ma chi più di me ha provato il suo stesso stato d’animo quando ha cercato di rivelare la nostra fonte, delegittimandola?”. Il conduttore di Report respinge con forza le accuse di omofobia: “Significa non conoscere la mia storia”. Secondo lui si tratta di “un corto circuito evidente, anche perché chi mi accusa va a braccetto con chi con accuse omofobe ha vinto le elezioni”. E quindi aggiunge: “Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un’altra Rai non sarebbe mai accaduto”. Sul perché ci siano questi attacchi, risponde: “Le motivazioni sono diverse, c’è chi pensa di attaccarsi una medaglia al petto e di guadagnarsi crediti. Poi c’è un motivo più basico: Report fa ascolti. Se parli di me fai ascolti”. In merito alle indagini relative all’attentato subito, invece, Sigfrido Ranucci afferma: “Non credo siano ferme, sono in mano a un nucleo di investigatori e a magistrati di grande spessore”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Ezio Greggio: “La satira non deve avere padroni né censure, io sono per il politically scorrect”
TV / Il cambio look di Giulia Stabile: il prima e il dopo della ballerina di Amici
TV / Ascolti tv mercoledì 11 febbraio: One Life, Una nuova vita, Bologna-Lazio
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Ezio Greggio: “La satira non deve avere padroni né censure, io sono per il politically scorrect”
TV / Il cambio look di Giulia Stabile: il prima e il dopo della ballerina di Amici
TV / Ascolti tv mercoledì 11 febbraio: One Life, Una nuova vita, Bologna-Lazio
Spettacoli / Gemma Galgani: età, dove vive, pensione, che lavoro faceva, ex marito e figli, chirurgia
Spettacoli / Dove vive Andrea Pucci, la casa dal design moderno nel cuore di Milano
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2026 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / One Life: tutto quello che c’è da sapere sul film con Anthony Hopkins
TV / Bologna Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Ricerca