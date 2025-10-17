Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Attentato a Sigfrido Ranucci, una bomba distrugge l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione: “Ordigno in grado di uccidere” | VIDEO

Immagine di copertina

La deflagrazione è avvenuta davanti l'abitazione del giornalista di "Report" a Campo Ascolano, località nei pressi di Pomezia

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci: l’auto del conduttore di Report, parcheggiata davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, località di Pomezia, a sud di Roma, è esplosa a causa di ordigno piazzato sotto la vettura. L’episodio si è verificato intorno alle 22 di giovedì 16 ottobre. L’esplosione ha danneggiato anche l’altra auto di famiglia, utilizzata abitualmente dalla figlia, che l’aveva parcheggiata lì pochi minuti prima. Sia le vetture che le parti esterne della casa di Ranucci hanno subito danni mentre, fortunatamente, non si registrano né vittime né feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, mentre un’indagine è stata immediatamente aperta dai pm dell’antimafia di Roma.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

“Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento” è il drammatico post pubblicato sui profili social di Report, la trasmissione curata e condotta Sigfrido Ranucci. Contattato dal Corriere della Sera, il giornalista ha dichiarato: “Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell’esplosione, potevano ammazzarla”. Il conduttore ha riferito che “è stato utilizzato almeno un chilo di esplosivo” e ha aggiunto: “Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove inchieste di Report“.

A La Repubblica il giornalista ha dichiarato che sporgerà formalmente denuncia: “Io non so ancora dare una chiave di lettura a quello che è successo. Quello che ho fatto è mettere insieme un po’ di cose che sono successe in questi mesi. Io non le ho mai pubblicizzate pubblicamente, anche per tutelare le persone a me care. L’estate scorsa, un anno fa, abbiamo trovato i proiettili, due proiettili della P38 fuori casa. Poi c’è un elenco di situazioni particolari accadute negli ultimi mesi, a partire anche dal tentativo di delegittimazione nei miei confronti”. Per l’attentato, spiega ancora Ranucci, è stato utilizzato un “ordigno rudimentale. Potenzialmente avrebbe potuto uccidere una persona se passava in quel momento”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / L'amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin: "Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo"
Cronaca / Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini
Cronaca / L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dal suo compagno: "Ho paura"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / L'amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin: "Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo"
Cronaca / Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini
Cronaca / L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dal suo compagno: "Ho paura"
Cronaca / L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Mi ha chiamato ma non sono riuscita a salvarla"
Cronaca / Chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno
Cronaca / Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: "L'ammazza"
Cronaca / Bufera sul giornalista del Tg3: "L'Italia può eliminare Israele, almeno sul campo"
Cronaca / Simonetta Serafini (Gruppo Fs): “Ogni anno investiti 22 milioni di euro nella formazione aziendale”
Cronaca / Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia all'appello: "Accetto l’ergastolo"
Cronaca / Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Massimo Lovati
Ricerca