Sanremo 2021, Irama deve ritirarsi: “In quarantena”. Ma Amadeus chiede una deroga

Sanremo 2021, Irama deve ritirarsi

Irama deve ritirarsi dal Festival di Sanremo 2021 prima ancora di presentare la canzone con cui è in gara: due dei suoi collaboratori sono risultati positivi al Covid-19 anche dopo essersi sottoposti al tampone molecolare. Ieri la sua esibizione era stata rinviata in attesa di ulteriori accertamenti. Le norme sanitarie di prevenzione e contenimento prevedono che tutte le persone venute a stretto contatto devono sottoporsi a una quarantena di almeno 10 giorni, 14 in caso di positività da variante inglese. Questo comporterà automaticamente l’esclusione di Irama dalla gara. Si attende che l’Asl di Imperia, competente per territorio, formalizzi questi passaggi del protocollo sanitario e quindi l’organizzazione del Festival ne prenderà atto e dovrà escludere Irama.

#Amadeus: “Da regolamento #Irama si dovrebbe ritirare, ma ho pensato che potrebbe capitare ad altri. E allora chiederò a tutti i cantanti se sono d’accordo di tenere in gara Irama, mandando in onda il video della prova generale”.#Sanremo2021 — Tvblog.it (@tvblogit) March 3, 2021



Ma Amadeus in conferenza stampa ha detto che chiederà agli altri 25 big il permesso di cambiare il regolamento e farlo partecipare con la registrazione delle prove in video. “Attendiamo comunicazione ufficiale della Asl ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi perché il collaboratore risultato positivo all’antigenico è risultato positivo anche al molecolare e anche un altro collaboratore è risultato positivo. A norma di regolamento e di norme sanitarie, nonostante Irama sia risultato negativo anche al molecolare, deve entrare in quarantena e non può tornare ad esibirsi all’Ariston, quindi dovrebbe ritirarsi”. Così il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, ha aggiornato sulla situazione del cantante in gara con la sua La genesi del tuo colore.

