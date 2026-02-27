Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” e si baciano sul palco dell’Ariston: la Rai non le inquadra

Al Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini. Un’esibizione che è stata molto apprezzata sui social dove le due interpreti hanno riscosso molti commenti positivi. C’è però un piccolo giallo sulla vicenda: il bacio, infatti, non è stato inquadrato dalle telecamere della Rai se non da lontano. Una scelta voluta o una semplice distrazione della regia? Difficile saperlo. E sui social, nel frattempo, crescono i malumori per la “svista”.

