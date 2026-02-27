Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:31
Spettacoli
Musica

Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano "I maschi" e si baciano sul palco dell'Ariston: la Rai non le inquadra

Credit: AGF

L'esibizione delle due cantanti è stata molto apprezzata sui social

di Niccolò Di Francesco
Al Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini. Un'esibizione che è stata molto apprezzata sui social dove le due interpreti hanno riscosso molti commenti positivi. C'è però un piccolo giallo sulla vicenda: il bacio, infatti, non è stato inquadrato dalle telecamere della Rai se non da lontano. Una scelta voluta o una semplice distrazione della regia? Difficile saperlo. E sui social, nel frattempo, crescono i malumori per la "svista".

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Laura Pausini per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
