Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un “mister x”. Chi è? Tutte le ipotesi

Immagine di copertina
Credit: AGF

In Rete si fanno i nomi più disparati

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si tinge di giallo: nella scaletta ufficiale diramata dalla Rai, infatti, è presente un mister X. Secondo quanto si legge sul programma della quarta puntata, dedicata alle cover, alle 21,08 dovrebbe fare l’ingresso sul palco dell’Ariston un co-conduttore identificato per l’appunto come “mister x”. Questi, poi, dovrebbe presentare l’artista in gara per poi tornare più volte sul palco. Alle 22,24, poi, mister x sarà impegnato in un momento dedicato alle fake news sul Festival di Sanremo. Ma chi è questo fantomatico mister x? Ovviamente in Rai le bocche sono cucite. Lo stesso Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa quotidiana, aveva preannunciato delle “sorprese” in vista della quarta serata. La presenza di mister x sarà sicuramente una di quelle.

Sui social, intanto, si fanno i nomi più disparati. Dagli amici di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, ad Alessandro Siani, attualmente impegnato in uno spettacolo teatrale che si chiama proprio Fake News. Diverti utenti fanno il nome di Gianni Morandi, ma essendo in gara il figlio, Tredici Pietro, la cosa sembra assai improbabile. Un altro papabile è Massimo Lopez, protagonista dello spot Tim, sponsor della kermesse musicale. Non si esclude Nino Frassica, che sicuramente sarà co-conduttore della serata finale. E c’è anche chi, tra il serio e il faceto, fa il nome di Pucci, il comico inizialmente scelto come co-conduttore della terza serata del Festival e che poi ha rinunciato in seguito alle polemiche sulla sua presenza.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Ti potrebbe interessare
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Musica / I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone: la battuta di Virginia Raffaele
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Musica / Elettra Lamborghini continua la sua battaglia contro i “festini bilaterali”: "Ho individuato un focolaio"
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti: "Se voterò al referendum? Non lo so"
Musica / Altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei "festini bilaterali": "Non è giusto, sono esausta"
Musica / Irina Shayk: "Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica"
Ricerca