Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un “mister x”. Chi è? Tutte le ipotesi

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si tinge di giallo: nella scaletta ufficiale diramata dalla Rai, infatti, è presente un mister X. Secondo quanto si legge sul programma della quarta puntata, dedicata alle cover, alle 21,08 dovrebbe fare l’ingresso sul palco dell’Ariston un co-conduttore identificato per l’appunto come “mister x”. Questi, poi, dovrebbe presentare l’artista in gara per poi tornare più volte sul palco. Alle 22,24, poi, mister x sarà impegnato in un momento dedicato alle fake news sul Festival di Sanremo. Ma chi è questo fantomatico mister x? Ovviamente in Rai le bocche sono cucite. Lo stesso Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa quotidiana, aveva preannunciato delle “sorprese” in vista della quarta serata. La presenza di mister x sarà sicuramente una di quelle.

Sui social, intanto, si fanno i nomi più disparati. Dagli amici di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, ad Alessandro Siani, attualmente impegnato in uno spettacolo teatrale che si chiama proprio Fake News. Diverti utenti fanno il nome di Gianni Morandi, ma essendo in gara il figlio, Tredici Pietro, la cosa sembra assai improbabile. Un altro papabile è Massimo Lopez, protagonista dello spot Tim, sponsor della kermesse musicale. Non si esclude Nino Frassica, che sicuramente sarà co-conduttore della serata finale. E c’è anche chi, tra il serio e il faceto, fa il nome di Pucci, il comico inizialmente scelto come co-conduttore della terza serata del Festival e che poi ha rinunciato in seguito alle polemiche sulla sua presenza.