Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti (Cover, duetti)

Qual è la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata alle Cover e ai duetti, in programma oggi – venerdì 27 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo tutti i cantanti in gara impegnati nella tradizionale e attesissima serata delle cover. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Ma vediamo insieme la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2026 – secondo la scaletta – saranno presentate le cover da parte dei rispettivi artisti, accompagnati da altri cantanti. Eccole:

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026? Eccolo:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé”

Eddie Brock con Fabrizio Moro “Portami via”

Mara Sattei con Mecna “L’ultimo bacio”

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko “Ti lascio una canzone”

Levante con Gaia “I maschi”

Malika Ayane con Claudio Santamaria “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena “Occhi di gatto”

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso “Su di noi”

Tommaso Paradiso con Stadio “L’ultima luna”

Michele Bravi con Fiorella Mannoia “Domani è un altro giorno”

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band “Vita”

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo”

Fulminacci con Francesca Fagnani “Parole Parole”

LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo “Andamento lento”

Raf con The Kolors “The riddle”

J-Ax con Ligera County Fam “E la vita, la vita”

Ditonellapiaga con TonyPitony “The lady is a tramp”

Enrico Nigiotti con ALFA “En e Xanax”

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame Mucho”

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi “Hit the Road Jack”

Francesco Renga con Giusy Ferreri “Ragazzo solo, ragazza sola”

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma “Quello che le donne non dicono”

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci “Baila Morena”

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo“Cinque giorni”

Fedez & Masini con Stjepan Hauser “Meravigliosa Creatura”

Ermal Meta con Dardust “Golden Hour”

Nayt con Joan Thiele “La canzone dell’amore perduto”

Luchè con Gianluca Grignani “Falco a metà”

Chiello con maestro Saverio Cigarini “Mi sono innamorato di te“

Leo Gassmann con Aiello “Era già tutto previsto”

Sanremo 2026, scaletta: gli ospiti della quarta serata

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 prevede anche alcuni ospiti come Bianca Balti, Caterina Caselli, Vincenzo Schettini, Francesco Gabbani (Suzuki Stage), Max Pezzali (Nave Costa).

Streaming e tv

Dove vedere la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – venerdì 27 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.