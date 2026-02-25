Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: “Siamo al teatro Olimpico” | VIDEO

Una delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSport, viene rievocata da Carlo Conti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico della kermesse stava inscenando una gag con Lillo, tra i co-conduttori della serata, quando ha dichiarato: “Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo? Al Teatro Olimpico?”. Il riferimento, neanche troppo velato, è per l’appunto alla telecronaca di Petrecca il quale aprì il collegamento dando il benvenuto ai telespettatori dallo Stadio Olimpico che, in realtà, era lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La disastrosa telecronaca di Petrecca aveva provocato la protesta dei giornalisti di RaiSport, che avevano deciso di ritirare le firme dai servizi proclamando anche due giorni di sciopero da attuare al termine dei Giochi Olimpici. I giornalisti avevano poi ricevuto la solidarietà dei colleghi di tutte le testate giornalistiche della Rai, i quali, a loro volta, avevano ritirato le firme dai servizi in onda nei tg nella giornata del 13 febbraio.