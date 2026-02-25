Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: “Siamo al teatro Olimpico” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Un riferimento neanche troppo velato alla gaffe dell'ex direttore di RaiSport

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Una delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che sono costate il posto all’ex direttore di RaiSport, viene rievocata da Carlo Conti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico della kermesse stava inscenando una gag con Lillo, tra i co-conduttori della serata, quando ha dichiarato: “Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo? Al Teatro Olimpico?”. Il riferimento, neanche troppo velato, è per l’appunto alla telecronaca di Petrecca il quale aprì il collegamento dando il benvenuto ai telespettatori dallo Stadio Olimpico che, in realtà, era lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La disastrosa telecronaca di Petrecca aveva provocato la protesta dei giornalisti di RaiSport, che avevano deciso di ritirare le firme dai servizi proclamando anche due giorni di sciopero da attuare al termine dei Giochi Olimpici. I giornalisti avevano poi ricevuto la solidarietà dei colleghi di tutte le testate giornalistiche della Rai, i quali, a loro volta, avevano ritirato le firme dai servizi in onda nei tg nella giornata del 13 febbraio.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 27 febbraio
TV / Sanremo 2026, a che ora inizia la quarta serata del Festival: orario
Ricerca