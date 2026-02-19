Paolo Petrecca – direttore di Rai Sport finito su tutte le cronache dopo le gaffes commesse durante il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina – ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Petrecca lascerà l’incarico al termine dei Giochi. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.

Le polemiche scatenate dalla telecronaca della cerimonia olimpica, nella quale l’ormai ex direttore ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, hanno acceso il dibattito politico e sono finite anche su importanti testate internazionali. Bulbarelli, inizialmente designato come telecronista dell’evento inaugurale delle Olimpiadi, era stato costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A quel punto il direttore aveva scelto di tenere per sé questo delicatissimo ruolo. Commettendo diverse gaffes che non sono certo passate inosservate. Tanto che è stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr del servizio pubblico. Sul piede di guerra in particolare la redazione di Rai Sport, che ha ritirato le firme dei propri giornalisti e si è detta pronta alla sciopero alla fine dei Giochi. Da qui la decisione di Petrecca di fare un passo indietro.

Il direttore, già in passato a capo di Rai News24, era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per presunte spese “pazze” della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa, dopo una riunione con il capo del personale, a suon di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne. Intanto sarà proprio Bulbarelli a raccontare questa domenica su Rai 1 la cerimonia di chiusura dei Giochi.