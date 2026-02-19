Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: al suo posto provvisoriamente Marco Lollobrigida

Immagine di copertina
Paolo Petrecca. AGF

Lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi

di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Paolo Petrecca – direttore di Rai Sport finito su tutte le cronache dopo le gaffes commesse durante il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina – ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Petrecca lascerà l’incarico al termine dei Giochi. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.

Le polemiche scatenate dalla telecronaca della cerimonia olimpica, nella quale l’ormai ex direttore ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, hanno acceso il dibattito politico e sono finite anche su importanti testate internazionali. Bulbarelli, inizialmente designato come telecronista dell’evento inaugurale delle Olimpiadi, era stato costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A quel punto il direttore aveva scelto di tenere per sé questo delicatissimo ruolo. Commettendo diverse gaffes che non sono certo passate inosservate. Tanto che è stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr del servizio pubblico. Sul piede di guerra in particolare la redazione di Rai Sport, che ha ritirato le firme dei propri giornalisti e si è detta pronta alla sciopero alla fine dei Giochi. Da qui la decisione di Petrecca di fare un passo indietro.

Il direttore, già in passato a capo di Rai News24, era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per presunte spese “pazze” della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa, dopo una riunione con il capo del personale, a suon di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne. Intanto sarà proprio Bulbarelli a raccontare questa domenica su Rai 1 la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv mercoledì 18 febbraio: Fabrizio De Andrè – Principe libero, Una nuova vita, Kingsman
TV / Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv mercoledì 18 febbraio: Fabrizio De Andrè – Principe libero, Una nuova vita, Kingsman
TV / Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2026 su Rai 3
TV / Kingsman – Secret Service: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Una nuova vita streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Fabrizio De André – Principe libero: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
TV / Messa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streaming
TV / Ascolti tv martedì 17 febbraio: Cuori 3, Colpa dei sensi, DiMartedì
TV / Carmine Buschini età, dove vive, fidanzata, carriera, studi: tutto sul giovane chirurgo di Cuori 3
Ricerca