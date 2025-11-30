L’attesa è finita, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha annunciato durante l’edizione delle 13,30 del Tg1 in onda domenica 30 novembre la lista ufficiale dei cantanti che prenderanno parte alla prossima edizione della kermesse musicale in qualità di Big.

In onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, l’annuncio da parte di Carlo Conti era slittato di una settimana in seguito alla morte di Ornella Vanoni. Nei giorni scorsi si erano rincorse numerose indiscrezioni non solo sui nomi dei possibili partecipanti ma anche su una serie di rifiuti che il conduttore e direttore artistico avrebbe ricevuto da diversi interpreti. In molti, secondo quanto aveva rivelato Il Messaggero, avevano dichiarato a proposito del Festival di non sentire “la necessità di andarci”. Quello in onda nel 2026 sarà l’ultimo Festival condotto da Carlo Conti, così come confermato dallo stesso presentatore.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, il conduttore aveva dichiarato: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”. Conti aveva aggiunto: “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”. Il presentatore, inoltre, aveva fatto capire capire di avere le idee chiare in merito ai co-conduttori: “L’idea è di avere tanti amici sul palco, l’anno prossimo farò la stessa cosa”. Un’altra certezza sarà la breve durata della manifestazione così come accaduto l’anno scorso: “Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo. In ogni programma di prime time, a parte Sanremo, non finisco mai dopo la mezzanotte, non rincorro lo share”.