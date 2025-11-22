Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Addio a Ornella Vanoni, l’ultima telefonata: “Ho un dolore alla vertebra”

Immagine di copertina
Nella foto Ornella Vanoni a Che tempo che fa / AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Si è spenta a 91 anni una regina della musica italiana, Ornella Vanoni, straordinaria interprete di grandi successi, donna dall’innata eleganza e ironia. La cantante è morta ieri sera intorno alle 23 nella sua casa di Milano a seguito di un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 sono arrivati quando era già morta. Da qualche giorno non stava bene. “Non sto bene. Ho un dolore a una vertebra, non so, mi sento strana. Ma vado lunedì in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, mi fido, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. No, domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne, ci andrò domenica prossima”, aveva detto Vanoni in una recente telefonata con Maurizio Porro del Corriere della Sera. “Come sto? Ma scherzi? Non sai che sono stata tutta l’estate in ospedale per il cuore?”, aveva detto la cantante una settimana fa.

Considerata tra le voci più autorevoli della musica leggera, in oltre settant’anni di carriera ha pubblicato più di cento lavori tra album, raccolte ed EP. Tra i suoi successi “Senza fine”, uno dei suoi brani simbolo, scritto da Gino Paoli; “Che cosa c’è”; “L’appuntamento”; “Tristezza”; “La musica è finita”, portata a Sanremo nel 1967, Una ragione di più” e “Io ti darò di più”.

L’ultima apparizione in pubblico risale a pochi giorni fa: lo scorso 9 novembre è stata ospite di Maria De Filippi ad Amici 25, nella puntata registrata il 6 novembre. Il 2 novembre, invece, Ornella Vanoni era stata per l’ultima volta ospite a Che tempo che fa, e vista la ricorrenza della memoria dei defunti, aveva ironicamente portato una corona di fiori. “Mi trovi in forma ma fingo, recito la parte, ma sono stata male”, aveva detto con il suo inconfondibile stile da Fazio.

Immaginando il suo funerale, qualche tempo fa la cantante aveva detto da Fazio: “La bara deve costare poco perché devo essere bruciata. Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 novembre 2025
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 novembre 2025
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 novembre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 21 novembre
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 novembre 2025
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / L’Eredità non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Ricerca