Addio a Ornella Vanoni, l’ultima telefonata: “Ho un dolore alla vertebra”

Si è spenta a 91 anni una regina della musica italiana, Ornella Vanoni, straordinaria interprete di grandi successi, donna dall’innata eleganza e ironia. La cantante è morta ieri sera intorno alle 23 nella sua casa di Milano a seguito di un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 sono arrivati quando era già morta. Da qualche giorno non stava bene. “Non sto bene. Ho un dolore a una vertebra, non so, mi sento strana. Ma vado lunedì in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, mi fido, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. No, domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne, ci andrò domenica prossima”, aveva detto Vanoni in una recente telefonata con Maurizio Porro del Corriere della Sera. “Come sto? Ma scherzi? Non sai che sono stata tutta l’estate in ospedale per il cuore?”, aveva detto la cantante una settimana fa.

Considerata tra le voci più autorevoli della musica leggera, in oltre settant’anni di carriera ha pubblicato più di cento lavori tra album, raccolte ed EP. Tra i suoi successi “Senza fine”, uno dei suoi brani simbolo, scritto da Gino Paoli; “Che cosa c’è”; “L’appuntamento”; “Tristezza”; “La musica è finita”, portata a Sanremo nel 1967, Una ragione di più” e “Io ti darò di più”.

L’ultima apparizione in pubblico risale a pochi giorni fa: lo scorso 9 novembre è stata ospite di Maria De Filippi ad Amici 25, nella puntata registrata il 6 novembre. Il 2 novembre, invece, Ornella Vanoni era stata per l’ultima volta ospite a Che tempo che fa, e vista la ricorrenza della memoria dei defunti, aveva ironicamente portato una corona di fiori. “Mi trovi in forma ma fingo, recito la parte, ma sono stata male”, aveva detto con il suo inconfondibile stile da Fazio.

Immaginando il suo funerale, qualche tempo fa la cantante aveva detto da Fazio: “La bara deve costare poco perché devo essere bruciata. Poi buttatemi in mare, quello che vi pare… Mi piacerebbe Venezia, fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior. Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il funerale”.