Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 22 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Semplicemente Fiorella. Su Rai 2 Delitti in paradiso. Su Rai 3 Iddu – L’ultimo padrino. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 La forza di una donna. Su Italia 1 Jurassic World. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 22 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.