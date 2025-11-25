Icona app
Musica

Fuga da Sanremo? L'indiscrezione sul Festival di Carlo Conti: "Pioggia di no da parte dei big"

In attesa dei nomi dei big, rivelati il 30 novembre nel corso del Tg1, fioccano le indiscrezioni sulla kermesse musicale

di Niccolò Di Francesco
“Sanremo? No, grazie”: è quanto avrebbero risposto numerosi big alla richiesta di Carlo Conti e della Rai di partecipare alla prossima edizione del Festival, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Secondo Il Messaggero, che ha raccolto le voci che trapelano dagli uffici Rai, dal team di Carlo Conti e dai corridoi delle case discografiche, infatti, il conduttore nonché direttore artistico della kermesse sarebbe alle prese con un cast non propriamente all’altezza di quelli ultrapop delle ultime edizioni. Carlo Conti avrebbe incassato i no di Tiziano Ferro, Annalisa, Carmen Consoli ed Ernia, il quale, di recente ha dichiarato a proposito del Festival di non sentire “la necessità di andarci”.

E ancora: Tananai, Emma, Noemi e Alfa sono altri big che avrebbero gentilmente declinato l’invito. Secondo il quotidiano romano, Conti avrebbe provato a mediare con i discografici, portando i big in gara da 26 a 30, ma la sostanza non sarebbe cambiata. I nomi dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 verranno annunciati nell’edizione del Tg1 delle 13.30 di domenica 30 novembre. L’annuncio è slittato di una settimana in seguito alla morte di Ornella Vanoni, ma, sempre secondo le indiscrezioni, i giorni in più servirebbero a convincere artisti quali Blanco, Angelina Mango ed Elisa. Nel frattempo, tra i nomi che circolano con insistenza vi sono quelli di Amara, dei rapper Sayf e Luchè, di Frah Quintale, Fulminacci, Nayt, Tropico, Venerus, Chiello, in coppia con Gianni Morandi, Arisa, Malika Ayane, Serena Brancale e Sal Da Vinci.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca