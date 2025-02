Fedez e Achille Lauro vicini nella prima foto ufficiale di Sanremo 2025: l’immagine fa il giro del web

Fedez e Achille Lauro vicini nella prima foto ufficiale di Sanremo 2025

Fa già discutere la prima foto ufficiale di Sanremo 2025: a pubblicarla, come di consueto, è il nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, in uscita martedì 4 febbraio.

La copertina, infatti, vede al centro Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse al via l’11 febbraio, circondato da tutti gli artisti che saranno in gara.

La nuova copertina della settimana è quella più attesa dell’anno: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, con tutti gli artisti in gara a Sanremo 2025 💐 Vi aspettiamo martedì in edicola e…che il Festival abbia inizio! #Sanremo2025 pic.twitter.com/7A1T0W2UzE — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) February 2, 2025

Agli utenti, però, non è sfuggito il fatto che Achille Lauro e Fedez, al centro del gossip in questi giorni, siano uno di fianco all’altro. Non solo: sotto Fedez c’è anche Tony Effe, i quali, di recente, hanno dato vita a un dissing.

Difficile, tuttavia, che Fedez, Achille Lauro e Tony Effe si siano messi in posa per la foto: le immagini, infatti, sono sì scattate dal vivo ma in momenti diversi.

Non tutti gli artisti, infatti, hanno scattato le immagini contemporaneamente anche in base agli impegni di ciascuno di loro. Le immagini dei singoli cantanti, dunque, vengono poi aggiunte in post-produzione.

In particolare, secondo quanto racconta il giornalista Gabriele Parpiglia, Fedez avrebbe “preso il posto” di Emis Killa, che pochi giorni fa ha annunciato il suo ritiro dalla kermesse.