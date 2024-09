“Il crackomane più bello d’Italia”: il durissimo dissing di Fedez (e Taylor Mega) contro Tony Effe

Tony Effe attacca, Fedez risponde. Il rapper ex marito di Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo canale Youtube un video in cui canta una canzone – dal titolo “L’infanzia difficile di un benestante” – espressamente dedicata al collega, che ieri gli aveva a sua volta dedicato un “dissing” durante la serie online 64 Bars [LEGGI ANCHE: Tony Effe: “Chiara mi adora”. Fedez risponde. E spuntano i like di Emma, Belen e Gue]

La replica di Fedez è durissima: quasi 3 minuti di rime cupe, senza respiro e dense di gravi accuse nei confronti dell’ex amico diventato rivale. A cominciare da quelle relative al suo rapporto con la droga.

Non solo Tony Effe viene definito il “crackomane più bello d’Italia”, ma Fedez scandisce anche frasi come “Ti fai di coca, non sei affamato” e “Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip, vi fate la piega”. Per la cronaca, Chiara Biasi, influencer, è una delle più care amiche di Chiara Ferragni.

Nel video compare anche la ex fidanzata di Tony Effe, la modella Taylor Mega: “Ti arrabbierai a guardare ‘sto video”, dice Fedez. Che punta ancora il dito contro il collega: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi”, “insulti razziali poi sul palco con Ghali” e “Per tre anni ti ho fatto da balia” sono solo alcune delle rime più affilate.

Nel brano c’è anche un riferimento alla vicenda del pestaggio contro il personal trainer Cristiano Iovino a cui avrebbe partecipato anche Fedez: “Una gang di personal trainer, all’appello ve ne manca uno: ha chiamato gli amici per farmi la festa ma poi sotto casa non c’era nessuno”.

Il rapper racconta oi della fine dell’amicizia con il collega: “Tony, Tony, mi fai i dispetti, che cazzo ti aspetti?”, scandisce. E chiama il collega “pagliaccio”, “infame” e “ragazzino insicuro”.

Tony Effe risponde al video con una storia Instagram: “Che imbarazzo”, scrive.