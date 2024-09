Tony Effe: “Chiara mi adora”. Fedez risponde. E spuntano i like di Emma, Belen e Gue

Che il rapporto tra Fedez e Tony Effe non fosse dei migliori lo si sapeva da tempo. Ora però la tensione fra i due esplode in un duro botta e risposta a colpi di rime. Un dissing nel quale entrano in gioco anche altri nomi noti della musica italiana.

A iniziare è Tony Effe, che – partecipando alla serie 64 Bars, nota per aver ospitato alcuni dei dissing più celebri della scena rap italiana – ha attaccato pubblicamente Fedez. “La Chiara dice che mi adora”, è il titolo del freestyle interpretato dal rapper: chiaro riferimento alle voci circolate nei mesi scorsi su un presunto flirt tra lui e l’ex moglie del collega, Chiara Ferragni.

Tony Effe poi prende di mira la bibita griffata da Fedez (“L’ho bevuta e mi fa schifo”) e la sua collaborazione con Nicky Savage nel nuovo singolo “Di Caprio” (“Hai chiesto alla mia brutta copia”). “Fai beneficenza ma rimani un viscido”, attacca ancora il rapper. Che poi, in una storia su Instagram, pubblica una foto di Fedez insieme a degli agenti di Polizie accompagnata dalla scritta “Ti aspetto, Pinocchio”. E ancora, in un’altra storia, una scritta in bianco su sfondo nero: “Non svegliare mai il cane che dorme”.

A stretto giro arriva la replica di Fedez. “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi”, scrive ironico in una storia su Instagram. E in un’altra storia mostra il dito medio accompagnato dalla scritta “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo, bellezza”.

Fedez posta anche un video tratto dal suo concerto al Reggio Live Fest di Reggio Calabria, dove ha modificato il testo del suo brano “Di Caprio” così: in modo diretto: “Mi lasci la paghetta? No, io non sono DiCaprio, ma tu sei Tony Effe”.

Il collega replica a sua volta, sempre via Instagram, con un video: “Fra – dice – ti ho messo in difficoltà, ti ho dato problemi nella tua carriera inutile. Non puoi essere mio figlio perché sei stupido. Ora aspetto la risposta del tuo capo”.

Da segnalare che il video di Tony Effe da cui è partito il dissing è stato accolto dai like di diversi nomi di punta del panorama musicale italiano, tra cui Emma Marrone, Gue Pequeno e Rosa Chemical. Nella faida contro Fedez si sono schierati con Tony anche la showgirl Belen Rodriguez, le influencer Chiara Blasi, Veronica Ferrer e l’ex collega di Fedez Luis Sal.

