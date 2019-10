Morta Roberta Fiorentini, interpretava Itala nella serie Boris

Roberta Fiorentini, morta l’attrice della serie Boris

È morta oggi, 24 ottobre 2019, Roberta Fiorentini, attrice nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di Itala nella serie tv Boris. La donna, nata il 22 novembre 1948, aveva 71 anni. A dare l’annuncio della scomparsa è stata proprio la pagina Facebook dedicata a Boris.

“Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Ma chi era l’attrice di Boris? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Roberta Fiorentini morta: la carriera dell’attrice di Boris

Classe 1848, è stata un’attrice di tv, cinema e teatro. La passione per la recitazione nasce in lei sin da piccola. Figlia d’arte, suo padre era il grande Fiorenzo Fiorentini, ha fondatola Scuola di Teatro Popolare di Fiorenzo Fiorentini, di cui è stata docente per 12 anni.

5 scene cult di Boris

Nel 2007 è entrata a far parte della serie Boris, un vero e proprio cult che ha appassionato milioni di italiani. Interpretava il ruolo di Itala, la segretaria di produzione. Roberta Fiorentini ha lavorato anche al cinema in film come “L’amico di famiglia” (2006), di Paolo Sorrentino – dove interpretava la parte della moglie di Saverio – mentre nel 2015 ha lavorato con Maria Sole Tognazzi per la realizzazione del film “Io e le”. E ancora “Due vite per caso” (2010), “Henry (2011)”, “Boris – Il film” (2011), “Un matrimonio da favola” (2014), “Natale a 5 stelle” (2018), “Assolo” di Laura Morante.

Potrebbero interessarti Casa mia, il nuovo singolo di Gerolamo Sacco: il videoclip in anteprima su TPI Ascolti tv mercoledì 23 ottobre 2019: chi ha vinto tra Brooklin e Amici Celebrities? Festa del cinema di Roma, il programma dell’ottava giornata del Festival

Tanti i messaggi di affetto da parte di fan e colleghi che hanno appreso con emozione la notizia della morte dell’attrice.