Morto in un incidente l’ex marito di Roberta Capua: “Resterà il grande amore della mia vita”
La conduttrice rivela il grave lutto che l'ha colpita nei mesi scorsi
Roberta Caputa ha rivelato per la prima volta che il suo ex marito Stefano Cassoli è morto in un incidente stradale lo scorso maggio. Intervistata dal settimanale F, la conduttrice ha infatti rivelato: “Purtroppo c’è un cambiamento. Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”.
L’ex Miss Italia aveva conosciuto Stefano Cassoli nel 2006: due anni dopo è nato Leonardo, mentre nel 2011 la coppia si è sposata. Un matrimonio finito nel 2023, che la presentatrice aveva vissuto con dolore come rivelato a Verissimo: “Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo. A un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”.