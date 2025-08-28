Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Morto in un incidente l’ex marito di Roberta Capua: “Resterà il grande amore della mia vita”

Immagine di copertina

La conduttrice rivela il grave lutto che l'ha colpita nei mesi scorsi

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Roberta Caputa ha rivelato per la prima volta che il suo ex marito Stefano Cassoli è morto in un incidente stradale lo scorso maggio. Intervistata dal settimanale F, la conduttrice ha infatti rivelato: “Purtroppo c’è un cambiamento. Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”.

L’ex Miss Italia aveva conosciuto Stefano Cassoli nel 2006: due anni dopo è nato Leonardo, mentre nel 2011 la coppia si è sposata. Un matrimonio finito nel 2023, che la presentatrice aveva vissuto con dolore come rivelato a Verissimo: “Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo. A un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv mercoledì 27 agosto: Il segreto di Isabelle, Nata per te
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv mercoledì 27 agosto: Il segreto di Isabelle, Nata per te
TV / Nata per te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica
TV / Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
TV / Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2025
Musica / Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Spettacoli / Francesco Paolantoni difende Marco Santin: "Un cretino si è alzato e se ne è andato subito via"
Spettacoli / Diletta Leotta: "Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale"
TV / Ascolti tv martedì 26 agosto: Il segreto di Isabelle, Watson, Babylon
Ricerca