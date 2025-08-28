Morto in un incidente l’ex marito di Roberta Capua: “Resterà il grande amore della mia vita”

Roberta Caputa ha rivelato per la prima volta che il suo ex marito Stefano Cassoli è morto in un incidente stradale lo scorso maggio. Intervistata dal settimanale F, la conduttrice ha infatti rivelato: “Purtroppo c’è un cambiamento. Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”.

L’ex Miss Italia aveva conosciuto Stefano Cassoli nel 2006: due anni dopo è nato Leonardo, mentre nel 2011 la coppia si è sposata. Un matrimonio finito nel 2023, che la presentatrice aveva vissuto con dolore come rivelato a Verissimo: “Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo. A un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”.