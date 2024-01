Il dramma di Roberta Capua: “In pochi mesi ho perso i genitori e il mio matrimonio è finito”

Roberta Capua: “Ho perso i genitori e il mio matrimonio è finito”

Roberta Capua ha rivelato il suo dramma familiare e personale nel corso di un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda nel pomeriggio di domenica 28 gennaio su Canale 5.

L’ex Miss Italia ha parlato della scomparsa dei suoi genitori: “La fortuna è che mamma nemmeno se ne è accorta. Mio padre si era rotto il femore. L’intervento era andato bene, eravamo convinti che si stava riprendendo, invece non si è più alzato da quel letto. Era il mio riferimento, mamma già da qualche anno non mi riconosceva più. C’era un confronto quotidiano su tutto, anche adesso a volte dico ‘ora lo chiamo’, invece non c’è”.

La conduttrice ha anche rivelato di non essere riuscita a vedere il papà per un’ultima volta: “Ero a Bologna, mi hanno chiamato per dirmi che papà non stava bene ed era il caso che tornavo a casa, a Napoli. Ho preso il treno la mattina dopo, che si fa prima, ma non ho fatto in tempo. Però ho un ricordo bellissimo, è stato un grande padre. Adesso bisogna guardare avanti, bisogna pensare che lui c’è sempre, c’è in tante cose che faccio”.

Sulla mamma, invece, Roberta Capua afferma: “Lei è sempre stata molto presente nella mia vita. Una brava nonna, innamorata di suo nipote. Una persona modesta. Anche lei è morta quasi all’improvviso, non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare, però è stato diverso, perché in qualche modo era già nel suo mondo, ero preparata”.

In questo periodo, già terribile, è arrivata anche la fine del suo matrimonio: “La famiglia è sempre stata una priorità per me, l’ho sempre messa al centro. Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire tutti i progressi di Leonardo (il figlio di 12 anni ndr.) insieme. Pensavo che sarebbero state delle gioie condivise. A un certo punto ti rendi conto che le priorità non sono le stesse, i valori non sono gli stessi, uno cerca di tenere insieme le cose ma a un certo punto capisci che è meglio lasciarle andare”.

“Le mie amiche mi aiutano tanto. Stavo per cadere a pezzi e ognuna di loro mi ha aiutato a modo suo. Adesso sono serena, guardo al futuro con ottimismo, anche se ho 55 anni e ricominciare non è una passeggiata ma voglio essere ottimista e pensare che la vita può ricominciare anche a 55 anni”.