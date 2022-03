Chi è Pierdavide Carone, il cantante che partecipò al Festival di Sanremo con Lucio Dalla

Chi è Pierdavide Carone, il cantante che affiancò Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2012? Pierdavide nasce a Roma il 30 giugno 1988 ed è un cantautore italiano, giunto al successo nel 2010 in seguito alla partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nella quale si è classificato terzo vincendo il premio della critica. Con Lucio Dalla si è classificato al quinto posto al Festival di Sanremo 2012. Cresciuto a Palagianello, in provincia di Taranto, si avvicina presto al mondo della musica, suonando nella rock band “Whiskey & Cedro” a quattordici anni e, poco prima dell’ingresso ad Amici, nei “Terraròss”, un gruppo di suonatori della Bassa Murgia. Durante Amici di Maria De Filippi, si fidanza con la ballerina Grazia Striano, con la quale ha convissuto a Roma. Ad oggi, la relazione tra i due è terminata.

Nel 2009, fortemente voluto da Grazia Di Michele che lo trova idoneo, entra a far parte della nona edizione di Amici di Maria De Filippi dove classificandosi terzo, riceve il premio della critica giornalistica. In contemporanea alla sua partecipazione scrive il libro “I sogni fanno rima. Il primo diario di Amici” e vince il Festival di Sanremo 2010 come autore del brano Per tutte le volte che…, interpretato da Valerio Scanu. Nel corso del programma incide anche i singoli La ballata dell’ospedale, Jenny e Superstar inseriti nelle compilation legate al programma, Sfida e 9 e presenti anche nel suo primo album. Il 30 marzo 2010 esce infatti l’album di debutto Una canzone pop che entra al primo posto nella classifica FIMI. L’album è stato anticipato dal singolo Di notte, che ha debuttato alla prima posizione della classifica FIMI. In questo periodo viene pubblicato anche il singolo “Cellule (Per rinascere basta un attimo)” cantato con gli altri concorrenti di Amici 9. Presente ai Wind Music Awards 2010 viene premiato per l’album di debutto come multiplatino. Successivamente viene estratto il brano Mi piaci… ma non troppo come secondo singolo. Nel 2010 Pierdavide Carone prende parte anche ad O’ Scià.

Il 29 ottobre 2010 è stato pubblicato il singolo La prima volta, brano che ha anticipato la pubblicazione dell’album Distrattamente, uscito il 23 novembre e il disco ha ottenuto la tredicesima posizione in FIMI. Scrive inoltre il brano Ti vorrei, su invito di Maria De Filippi, la quale voleva una nuova sigla per la fase pomeridiana di Amici; il brano diviene quindi la sigla della nuova edizione, quella del 2010-2011. Nel febbraio 2011 il cantante riceve una nomination ai TRL Awards 2011 nella categoria Best Talent Show Artist, senza però vincere. Il 4 marzo viene pubblicato il secondo singolo dall’album: Dammela… la mano. Il 28 giugno 2011 Sony Music pubblica Dalla parte di Rino, un album tributo a Rino Gaetano in cui Pierdavide Carone interpreta Berta filava. Durante l’estate ha fatto da apri concerto a Franco Battiato. Il 16 settembre viene pubblicato in anteprima su Video Mediaset il videoclip di Volo a Rio,[13] singolo apripista, entrato nell’airplay radiofonico lo stesso giorno, dell’album Rio, pubblicato il 27 settembre.

Il 15 gennaio 2012 viene annunciata la sua partecipazione al 62esimo Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla con il brano Nanì. Pierdavide si classifica quinto e contemporaneamente al Festival esce il suo terzo album, Nanì e altri racconti prodotto da Lucio Dalla, quest’ultimo scomparso, a causa di un infarto, 12 giorni dopo il Festival di Sanremo. Il 6 aprile 2012 viene pubblicato il nuovo singolo Basta così, presentato in anteprima nel serale di Amici. A partire dal 31 marzo 2012 partecipa ad un circuito, definito big, dedicato ad alcuni ex concorrenti delle edizioni precedenti, nel serale dell’undicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Il cantante viene eliminato il 12 maggio, in una sfida contro Emma. Il 17 maggio viene pubblicato il terzo singolo, Tra il male e Dio. Nell’estate del 2012, Pierdavide incide Sulle ali del mondo, creata come sigla per il cartone Le nuove avventure di Peter Pan. L’ultimo lavoro? Il 28 aprile 2021 è stato pubblicato il singolo Buonanotte, che anticipa l’album Casa, uscito il 28 maggio successivo.

Malattia e vita privata

Pierdavide Carone il 22 maggio del 2020, dopo una temporanea assenza dalle scene a causa di un tumore trattato e sconfitto con un ciclo di chemioterapia, ha pubblicato il singolo ‘Forza e coraggio’, un brano nato molto prima dell’emergenza sanitaria. Parte dei proventi sono stati destinati all’ospedale Humanitas di Milano. Sappiamo che Pierdavide Carone ha avuto una storia d’amore con Grazia Striano, ballerina conosciuta ad Amici. Ora, però, sembrerebbe essere single e dai social non fa trapelare nulla.