Se Amadeus dovesse lasciare Warner, Mediaset potrebbe valutare l’ingaggio del presentatore: è quanto in sostanza dichiarato da Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa, avvenuto a Cologno Monzese in occasione delle festività natalizie. Se a livello globale si parla molto di Warner Bros. Discovery e dell’offerta di acquisizione avanzata da Netflix, in Italia da giorni si continua a parlare della possibilità che Amadeus possa lasciare la Warner dopo i deludenti risultati d’ascolto ottenuti sul Nove. “Difficile che i contratti con queste multinazionali vengano stracciati a meno di diverse opzioni – ha dichiarato l’amministratore delegato Mediaset – Lui è sotto contratto con Warner. Noi siamo sempre aperti con un professionista del genere. Rimaniamo sempre nell’ambito della fantatelevisione. Ma ricordo anche che noi abbiamo anche volti come Scotti, Bonolis, Nuzzi che fanno un ottimo prodotto”.

Nei giorni scorsi era stato il sito Affari Italiani a lanciare un’indiscrezione secondo la quale Amadeus potrebbe lasciare la Warner per fare ritorno in Rai. Secondo quanto era stato scritto, Viale Mazzini stava riflettendo sull’opportunità di affidare al presentatore la conduzione di Mirror, un programma musicale il cui format è stato acquistato dalla tv di Stato. E ancora: un game show preserale inedito che vada ad alternarsi con l’Affari Tuoi di Stefano De Martino. E poi c’è il Festival di Sanremo, la cui conduzione nel 2027 è ancora un’incognita. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2025 e 2026, ha già dichiarato che il prossimo Sanremo sarà l’ultimo per lui.