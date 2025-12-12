Icona app
Ultimo aggiornamento ore 15:48
Spettacoli

Pier Silvio Berlusconi sulla sua imitazione al Gialappa Show: “Non mi somiglia per niente”

Durante un incontro con la stampa, l'ad di Mediaset ha commentato la parodia proposta da Ubaldo Pantani

di Niccolò Di Francesco
Durante un incontro con la stampa, avvenuto a Cologno Monzese in occasione delle festività natalizie, l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato anche la sua imitazione, messa in scena da Ubaldo Pantani al Gialappa Show, diventata un vero e proprio cult sui social. “Ho visto poco. Secondo me non mi somiglia per niente, tolto il fatto che mi assomiglia o no, secondo me nel parlato assomiglia di più a mio padre, detto questo una imitazione è sempre benvenuta. Non c’è nessuna mancanza di rispetto, sono piacevolmente stupito e divertito” ha dichiarato Berlusconi, che poi ha commentato anche l’imitazione che Brenda Lodigiani fa della moglie Silvia Toffanin sempre nello stesso programma: “Ha apprezzato? Ci mancherebbe. Tra l’altro Silvia ha provato ad avere l’imitatrice a This is me ma non l’hanno fatta andare e ha preso Vincenzo De Lucia”.

Nel corso della conferenza stampa, poi, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto della situazione sulle reti Mediaset e parlato anche della sua vita privata e di come trascorrerà le sue vacanze natalizie: “Lo trascorreremo con mia madre Carla Elvira Lucia Dall’Oglio che ha 85 anni, reduce da una brutta broncopolmonite che ha contratto durante un ricovero in ospedale. Ci saremo io Silvia con i miei figli, Marina con la sua famiglia. E posso già dire che sono felicissimo. Sarà un Natale bellissimo. Poi torneremo in Liguria, ma non credo che ci sposteremo perché c’è un caos in giro per Natale… Però potrò godermi la mia nuova casa che è bellissima. Potrei invitarvi tutti per i prossimi palinsesti estivi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
