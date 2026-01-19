Icona app
Spettacoli

Lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico: l’ex ballerino professionista aveva 61 anni

Credit: AGF

Da tempo l'uomo era in condizioni di salute precarie

di Niccolò Di Francesco
Lutto per il conduttore Stefano De Martino: è morto, a soli 61 anni, il papà Enrico. L’uomo, che come rivela Fanpage, era da tempo in condizioni di salute precarie, era stato un ballerino professionista, passione che ha trasmesso al figlio Stefano. Enrico De Martino abbandonò il mondo della danza a soli 25 anni dopo aver scoperto la gravidanza della moglie. Proprio la danza è stata motivo di attrito tra il conduttore di Affari Tuoi e il padre: l’uomo, infatti, ha sempre guardato con preoccupazione alla scelta del figlio di dedicarsi al ballo per via delle difficoltà del settore.

“È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere” aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Nella stessa intervista, Enrico De Martino racconta anche quando decise di chiudere definitivamente con la danza: “Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano”.

