Stefano De Martino oltre ad essere un apprezzato ballerino è ormai da anni un personaggio televisivo e un conduttore molto amato dal pubblico. Classe 1989, ha 30 anni. Oltre che della sua carriera, molto si è parlato della su avita privata: il presentatore di Stasera tutto è possibile ha avuto un matrimonio con la showgirl Belen Rodriguez, dal quale è nato il loro figlio Santiago. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Stefano De Martino.

Carriera

Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, è una personalità eclettica del mondo dello spettacolo: ballerino, modello, presentatore, showman, inviato, coreografo. La sua prima e più grande passione è la danza, tanto che da ragazzo, pur di pagarsi gli studi, ha fatto vari lavori anche di notte, come il cameriere o il fruttivendolo. Nel 2007, a soli 18 anni, vince una borsa di studio per il Broadway dance center di New York, dove studia danza moderna e contemporanea.

La svolta nella sua carriera arriva nel 2009 quando riesce ad entrare nella scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi. Pur non vincendo quell’edizione, arriva in finale e riesce ad ottenere un contratto con la Complexions Contemporary Ballet, partecipando ad un tour in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. L’anno dopo torna ad Amici come ballerino professionista. Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo.

Diventa con il tempo ospite fisso di diverse trasmissioni televisive, da Quelli che il calcio a Tu si que vales, passando per Pequenos Gigantes, Selfie, Made in Sud. Più nel dettaglio, dal 2015 lo vediamo ancora ad Amici, questa volta nel ruolo di supporter. Nello stesso anno partecipa al programma Pequeños Gigantes, come capitano della squadra Gli Incredibili.

Nella stagione 2016-2017 è mentore nel programma Selfie – Le cose cambiano e nello stesso anno è anche presentatore del daytime di Amici. L’anno successivo vola sull’Isola dei Famosi come inviato e dal 25 febbraio dell’anno seguente conduce Made in Sud, programma comico in onda su Rai 2.

Stefano De Martino: vita privata, Belen Rodriguez, Emma, figlio

De Martino ha fatto spesso parlare gli appassionati di gossip per via della sua vita privata. La sua prima importante storia d’amore l’ha avuta con la cantante Emma Marrone: i due si sono conosciuti nel 2009 ad Amici e si sono fatti prendere dalla passione. Il conduttore di Stasera tutto è possibile tradisce però Emma con Giulia Pauselli, ballerina del talent di Maria De Filippi. Lei decide di perdonarlo e la loro relazione riprende e va avanti fino al 2012, quando i due si lasciano definitivamente.

Nel frattempo infatti Stefano De Martino ha fatto un altro incontro che cambierà per sempre la sua vita: quello con Belen Rodriguez. I due si sposano nel 2013 e dalla loro unione nasce in quell’anno il loro figlio, Santiago. La scelta del nome di Santiago è stata quasi un segno del destino per lui e per Belen. La showgirl, mentre era incinta, lo propose a Stefano che in quel momento stava leggendo Il Cammino di Santiago: per questo hanno deciso di chiamare così il bambino.

Nel 2015 i due si sono separati. Poi, tra il 2018 e il 2019 i ben informati iniziarono a parlare di un riavvicinamento. Nel 2019, nel corso di una vacanza che ha visto i due insieme al piccolo Santiago in Marocco subito dopo la Pasqua, l’ufficialità del loro ritorno insieme. Stefano e Belen si sono anche cimentati nella conduzione di due eventi molto popolari dell’estate: il Festival di Castocaro e la Notte della Taranta. In una diretta social, Stefano De Martino, prima del ritorno con la moglie, aveva raccontato di esserne ancora innamorato: “Amo ancora Belen Rodriguez, se lo negassi sarei ipocrita”. Si era poi dilungato a raccontare ai propri fan qualcosa sulla fine della loro relazione: “Nell’ultimo periodo io e Belen non andavamo tanto d’accordo. Abbiamo vissuto dei periodi molto travolgenti, abbiamo fatto subito un figlio, ci siamo sposati, perché siamo stati travolti da un sentimento fortissimo. Quando vedi solo i problemi, fai delle scelte di conseguenza. Ho ho lasciato la nostra casa e me ne sono andato”.

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha raccontato come sta andando la convivenza insieme a Belen Rodriguez durante queste settimane difficili per l’emergenza Coronavirus: “Al momento questa convivenza coatta funziona – ha dichiarato Stefano –. Ora non puoi aprire la porta per andartene quando si litiga, quindi siamo settati in un altro modo. Sono diminuite le piccole discussioni. Le liti sono in calo. Ma vediamo però quanto dura… Sono passati solo 15 giorni!”. E la quarantena non sembra essere un grosso problema neanche per Santiago, il figlio della coppia. “Paradossalmente la condizione di mio figlio è meno complicata – ha continuato papà Stefano – . Lui è un bambino molto felice. Questa quarantena vuol dire chiusura delle scuole. Si crea in casa un nuovo ecosistema, un nuovo mondo che ha i suoi equilibri. Lui studia a casa, fanno lezione tramite una app. Abbiamo nuovi ritmi che prima non avevamo per via della vita frenetica. Questa è una cosa bella”.

Stefano De Martino è molto popolare sui social: il suo profilo Instagram è infatti seguito da oltre 4 milioni 300mila persone.

