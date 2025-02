Il disturbatore Paolini irrompe durante la diretta del Tg1: “Il Festival di Sanremo è truccato” | VIDEO

Paolini irrompe durante la diretta del Tg1: “Il Festival è truccato”

Il disturbatore Paolini irrompe durante la diretta del Tg1 per affermare che il Festival di Sanremo è truccato.

La vicenda si è svolta durante l’edizione delle 20.30 del Tg1 di sabato 15 febbraio. L’inviato del telegiornale si trovava fuori dall’ospedale Gemelli per aggiornare i telespettatori sulle condizioni di salute di Papa Francesco quando il noto disturbatore si è palesato dietro al giornalista urlando: “Il Festival di Sanremo è truccato, volevo dire solo questo”.

Irruzione durante un collegamento del TG1 con Paolini che dice “il Festival di #Sanremo2025 è truccato” pic.twitter.com/Y67yTpaaDJ — Trash Italiano (@trash_italiano) February 15, 2025

