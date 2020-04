Tommaso Paradiso ed Elisa lanciano la nuova canzone “Andrà tutto bene” | TESTO e VIDEO

Tommaso Paradiso ed Elisa, la canzone per la quarantena: “Andrà tutto bene”

La nuova canzone di Elisa e Tommaso Paradiso “Andrà tutto bene” è stata scritta e composta in diretta Instagram insieme a migliaia di persone. Sotto il video su YouTube si legge infatti che in una delle dirette “In una di queste”, Tommaso Paradiso ha chiesto anche ai follower di contribuire alla stesura del pezzo, inviando messaggi o frasi che sarebbero poi state visionate dai due artisti.

La nuova canzone di Elisa con Tommaso Paradiso | VIDEO

Andrà tutto bene, il testo della nuova canzone di Tommaso Paradiso ed Elisa | TESTO

E allora ciao

come sta la tua città

come è vuota, come è sola

e allora stendi le lenzuola

E allora ciao

almeno il cielo è già

più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di correre per strada

baciarsi alla fermata

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

E allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza

Quindi ciao

resta ancora qui perché

questa notte è un po’ più scura

il silenzio fa paura

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

andrà tutto bene

