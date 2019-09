Commento vergognoso sul profilo Instagram di Nadia Toffa: “La prossima sarà Emma Marrone”

Emma Marrone malata, post vergogno apparso sul profilo Instagram di Nadia Toffa

Dopo l’annuncio della malattia di Emma Marrone per problemi di salute, c’è chi ricorda la morte di Nadia Toffa. Sul profilo Instagram della giornalista scomparsa è apparso un post vergognoso.

Emma Marrone circa dieci anni fa ha sconfitto un tumore alle ovaie e all’utero. Nadia Toffa è stata colpita da un tumore cerebrale. Entrambe hanno parlato pubblicamente della malattia dietro la quale non si sono mai nascoste. Il rischio di Emma Marrone che preoccupa fan e colleghi è proprio quello di una recidiva.

Un dramma che non ha fermato i commenti negativi sui social. Dopo gli insulti alla cantante da parte di alcuni utenti leghisti che hanno tirato in ballo l’appello di Emma Marrone di aprire i porti ai migranti di un anno fa, in queste ore sul profilo di Nadia Toffa è apparso un altro post vergognoso.

Sulla pagina Instagram della giornalista scomparsa prematuramente è apparso un commento che ha indignato i fan: “La prossima sarà Emma Marrone”.

L’utente anonima autrice del messaggio è stata ricoperta di critiche. “Insensibile”, “Cos’hai nella testa”, “Vergognati!”, si legge sotto l’ultima foto postata sul profilo di Nadia Toffa.

Emma Marrone malata, i vergognosi insulti sui social: “Almeno ora non parla più di Salvini”

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

L’accusa dell’ex ballerino di Amici a Emma Marrone: “Le gambe le ha aperte veramente, per la carriera”

