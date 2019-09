Gli insulti social a Emma Marrone dopo l’annuncio della malattia

Nel mondo incontrollato dei social ci si può imbattere in dibattiti governati dall’odio e dal risentimento verso chi ha opinioni diverse dalla propria. È il caso degli insulti a Emma Marrone.

Dopo l’annuncio della malattia nella mattinata di venerdì, Emma Marrone ha ricevuto migliaia di messaggi d’affetto da parte dei fan e dei colleghi. Ma c’è anche chi ha preso di mira la cantante dopo la comunicazione del suo stop per motivi di salute. Alcuni utenti nascosti dietro lo schermo di un computer hanno iniziato a diffondere insulti e commenti negativi verso Emma.

I problemi di salute che hanno costretto Emma Marrone a prendersi una pausa dalla musica hanno fatto preoccupare fan e amici anche per il passato della cantante. Circa 10 anni fa, infatti, Emma Marrone riuscì a sconfiggere un tumore alle ovaie e all’utero. Il rischio è quindi quello di una recidiva. Ma nemmeno la malattia è in grado di frenare l’odio sui social.

La vicenda che è stata tirata in ballo è quella relativa al messaggio politico lanciato dalla cantante sul palco di Empoli lo scorso febbraio. La frase “Aprite i porti” pronunciata dalla Marrone durante il concerto in cui si è apertamente schierata contro la linea adottata da Matteo Salvini sulla gestione dei migranti aveva scatenato la reazione del consigliere della Lega Massimiliano Galli.

Il consigliere invitava Emma Marrone “ad aprile le cosce facendoti pagare“, anziché pensare ai porti. Oggi gli insulti verso Emma Marrone sono altri.

“Emma Marrone… impegnata a combattere la malattia.. forse ora non avrà tepo per insultare Salvini…”, scrive un utente su Instagram. “È ritornato? Ognuno ha quello che si merita CAMIONISTA”, ribatte un altro.

“È inutile che adesso facciate tutti i virtuosi e difendiate l’indifendibile. Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è attirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno… ben le sta. Nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica, che non è il suo mestiere. Che sia malata non me ne frega proprio niente, anzi, ripeto, ben le sta”, è uno dei commenti che si legge sui social. Messaggi vergognosi (vengono i brividi solo a trascriverli, ndr).

