Madonna cancella il tour Madame X: ‘Troppo dolore’ | VIDEO

Madonna ha cancellato il suo tour in Nord America, Madame X. Lo ha annunciato la stessa popstar con un post su Instagram, spiegando che i dolori fisici sono troppo forti per continuare.

Madonna ha pubblicato un video del backstage del suo ultimo concerto a Miami nel quale la si vede mentre sale con difficoltà sulla scala a pioli che conduce sul palco.

“Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie ferite, che è stato indicibile negli ultimi giorni”, ha scritto la cantante.

Madonna a ottobre è stata vittima di un incidente che le ha causato problemi a un ginocchio e nelle scorse settimane aveva già annullato tre date del suo tour.

“Mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di dare retta al mio corpo e di accettare che il dolore è preoccupante”, scrive la popstar nel suo post.

“Ho trascorso gli ultimi due giorni con i medici: scansioni, ultrasuoni, raggi X. Mi hanno chiarito che se voglio continuare il mio tour, devo riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al mio corpo. Questa volta devo accettare che non c’è vergogna nell’essere umani e nel dover premere il pulsante pausa”.

