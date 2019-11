Madonna annulla tre date del tour per problemi di salute: “Un dolore lancinante”

Madonna annulla tre date del tour: “Tanto dolore”

Madonna annulla tre date del tour per un problema di salute. A dichiararlo è lei stessa sui social con un post: “Per favore, perdonatemi questa volta sono stata travolta da un evento inaspettato. Esibirmi nei miei spettacoli ogni sera mi dà tanta gioia e annullare è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento è travolgente e devo riposare e seguire gli ordini dei medici in modo da poter tornare più forte e migliore e continuare il Madame X viaggio con tutti voi”, scrive la cantante su Instagram.

Madonna concerto: le date del tour annullate

Saltano le date di Boston, dal 30 novembre al Boch Center Wang Theater e fino al 2 dicembre. Il tour di Madonna dovrebbe riprendere da Philadelphia il 7 dicembre. Ma già ai primi di ottobre Madonna si è fatta male al ginocchio ed è stata costretta a rimandare una delle date del suo Madame X Tour a Brooklyn.

